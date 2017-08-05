Новые санкции ЕС из-за турбин Siemens в Крыму вызвали «недоумение» в Минэнерго России

Минэнерго России прокомментировало решение Совета ЕС расширить санкции из-за поставок газовых турбин Siemens в аннексированный Крым, под которые попал, в частности, российский замминистра энергетики.

Заявление появилось на сайте ведомства в субботу, 5 августа. В нем говорится, что решение внести в санкционный список двух сотрудников министерства вызывает «недоумение».

«Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась «заложником ситуации», – отмечается в заявлении министерства.

По мнению российского ведомства, ЕС принимало решение о введении персональных санкций, «исходя исключительно из политических соображений». «Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было», — говорится в комментарии.

В министерстве также отметили, что ждут дополнительных разъяснений со стороны ЕС.

До этого Министерство иностранных дел России назвало решение ЕС о санкциях, которые ввели после скандала с Siemens, «недружественным и нечестным» шагом.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Санкции касаются заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также трех российских компаний – партнеров Siemens. Ограничительные меры предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд.

По данным ЕС, теперь санкции касаются 153 российских граждан и 40 компаний.