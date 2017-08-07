В «деле Умерова» защита получила альтернативный перевод

Сторона защиты одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого обвиняют в экстремизме, получила альтернативный перевод выступления Умерова. Об этом Крым.Реалии рассказал 7 августа сам обвиняемый.

«Мы приготовили несколько ходатайств, в том числе альтернативный перевод самой важной части моего выступления, потому что мое выступление было на крымскотатарском. Откровенно говоря, был очень недобросовестный, некачественный перевод. Еще туда добавили некоторые слова и сфабриковали уголовное дело. Мы сейчас подготовили альтернативный перевод в той части, откуда были выдернуты эти фразы, и доказываем, что некоторые слова были добавлены. Еще у нас есть альтернативная экспертиза, которая сделана в Киеве», – рассказал Умеров.

Он напомнил, что также у защиты имеется сделанная в Москве рецензия на экспертизу, которую провели в ФСБ.

Следующее заседание суда по «делу Умерова» состоится в подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде в среду 9 августа, в 14.30.

2 августа судья отклонил ходатайство о проведении повторного перевода выступления Умерова на телеканале ATR.

В середине июля Александр Подрабинек отмечал, что перевод выступления Ильми Умерова на крымскотатарском языке в эфире телеканала ATR согласовывался с российской ФСБ, а лингвистическая экспертиза его речи основана не на том, что в действительности говорил Умеров, а на том, как его слова трактует переводчик. При этом автор перевода Салединов добавлял слова, которых Умеров не произносил: детали, названия городов и даже фамилии.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.