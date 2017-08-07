Украинский консул впервые за два года посетил крымчанина Зейтуллаева в СИЗО Ростова-на-Дону – СМИ

Украинский консул в российском Ростове-на-Дону посетил в СИЗО крымчанина Руслана Зейтуллаева, осужденного по «делу Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу. При этом в СМИ не указали точной даты визита.

«Спустя почти двухгодичных настояний с украинской стороны, консул смог посетить Зейтуллаева. Его позиция неизменна: он будет продолжать голодовку в связи с политическим преследованием. Остальные детали я смогу рассказать позже», – сказала Беца.

Адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов считает, что состояние здоровья заключенного вызывает наибольшие опасения в связи с предстоящим этапированием.

«На десятый день голодовки (6 августа – КР), он потерял 3 кг 700 грамм веса. Мы проводим параллели с его предыдущими голодовками и можем говорить о том, что этот день – критический пик. В прошлый раз он не мог ходить и вставать, очень слабо говорил. Я уверен, сейчас он так же слаб. Я опасаюсь того, как в такой жаре в вагонах его будут этапировать», – сказал Курбединов.

27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России с 12 до 15 лет срока лишения свободы для фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».