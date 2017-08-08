Адвокат: Если бы не оккупация Крыма, судили бы не Чийгоза, а Константинова и Аксеновым

В подконтрольном Кремлю Верховном суде полуострова адвокат Николай Полозов заявил, что «если бы не оккупация Крыма российскими войсками», то на скамье подсудимых сидел бы не его подзащитный Ахтем Чийгоз, а руководители российской власти Крыма Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

Как сообщает 8 августа корреспондент Крым.Реалии, во время прений Полозов отметил, что на суде не было представлено ни одного доказательства, подтверждающего причастность Ахтема Чийгоза к массовым беспорядкам. При этом ряд действий парамилитарных формирований были приписаны сторонникам украинского митинга, сказал адвокат.

«Обвинение выстроило свою версию на домыслах и предположениях. Дело в отношении Чийгоза является плодом фантазии следствия, и если бы не оккупация Крыма российскими войсками, то на скамье подсудимых сидели бы Аксенов и Константинов. И кроме нас с судьей Козыревым ничего бы не поменялось. Совокупность собранных доказательств указывает, что обвинение со своей задачей не справилось», – отметил Николай Полозов.

Во время анализа процессуальной части дела адвокат рассказал о нарушениях в следствии и пытках его подзащитного Ахтема Чийгоза.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.