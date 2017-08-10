Отделам «Генбанка» в Крыму велели подготовить отчеты для новой ревизии

В аннексированном Крыму всем заведующим отделами кассовых операций «Генбанка» было предписано до конца банковского дня 10 августа подготовить отчеты для ревизии, которая будет проводиться новой администрацией. Об этом Крым.Реалии сообщает анонимный источник.

«Это письмо пришло сегодня в середине дня. То есть всю вторую половину дня отчеты будут готовиться. После чего будет произведена ревизия, что, опять таки, не является чем-то экстраординарным. Подобные ревизии проводятся в банках достаточно регулярно. Возможно, какие-то дополнительные решения или указания поступят по итогам проведенной ревизии», – рассказал сотрудник «Генбанка».

Кроме того, он сообщил, что введению временной администрации в «Генбанке» предшествовала проверка Центробанка России, которая длилась три месяца.

«Проверка была намедни завершена. Проверяющие Центробанка были у нас в течение трех месяцев. Это, в принципе, стандартные сроки для регулярных проверок, которые осуществляет Центробанк России», – отметил сотрудник.

Перед этим сообщалось, что в отделениях «Генбанка» в аннексированном Крыму и Севастополе наблюдается ажиотаж в части обналичивания денежных средств с зарплатных и социальных карт.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Российские власти аннексированного Крыма призвали клиентов «Генбанка» не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.