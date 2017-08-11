В Крыму определили победителей конкурса на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте

В Крыму жюри конкурса определило лучшие песни и стихотворения, посвященные строительству Керченского моста. Об этом 11 августа сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из российского Иваново. По его словам, 30 лет назад он приехал работать в Крым и «впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост».

«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост – это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют – автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в Крым – это райское место на Земле», – цитирует Чернышева инфоцентр.

На втором месте – песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Дзержинска в Белоруссии. Третье место в песенном конкурсе заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Песня-победитель будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на конкурсе «Новая волна». Композиция, занявшая второе место, прозвучит в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу «Ээхх, Разгуляй!».

Как сообщается, четверо финалистов конкурса стихов получат приглашение в студию «Авторадио» и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире.

Для участия в конкурсе на лучшие песню и стихотворение о Керченском мосте авторы направили 1741 работу.

В конце мая инфоцентр «Крымский мост» объявил творческий конкурс стихотворений и песен о строящемся мосте через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го. При этом правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.