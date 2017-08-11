После обыска в доме одной из семей-жителей села Новокленово Белогорского района Крыма, который прошел накануне, 10 августа, отец и средний сын покинули территорию полуострова. Младший сын арестован на 15 суток и находится в спецприемнике в Симферополе, старший сын вернулся домой. Об этом Крым.Реалии рассказал 11 августа координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Вчера не было понятно, то ли это претензии со стороны ФСБ, в том смысле, что они являются членами «Хизб ут-Тахрир», по крайней мере их обвиняют в этом, или же по ФМС (Федеральная миграционная служба – КР). Но мы так поняли, что это не по ФМС. Когда их обыскивали, у них изъяли книги религиозные, а когда отпустили троих, мы поняли, что если бы это было ФМС, то и тех бы не отпустили», – отметил Джеппаров.

Правозащитник не обладает информацией о том, какую статью инкриминировали арестованному, однако факт ареста в Facebook подтвердил адвокат Эмиль Курбединов.

Утром 10 августа стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск. После правозащитники сообщили, что членов семьи российские силовики увезли в неизвестном направлении.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе не сообщают.

Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».