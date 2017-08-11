Адвокат об аресте Сервера Караметова: это акция устрашения

Адвокат Эмиль Курбединов считает арест пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова акцией устрашения, организованной российскими властями, и планирует обращаться в международные инстанции из-за преследования его подзащитного. Так Курбединов прокомментировал отказ подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма выпустить Караметова из-под стражи.

«Уверен на 100%, что это обычная акция устрашения. Люди делают вывод сами. Потому что посадить 76-летнего старика в тюрьму на 10 дней за то, что он здесь стоял и сказал, что «наши дети – не террористы»... Любой здравомыслящий человек понимает, что происходит», – отметил Курбединов.

Он также добавил, что сторона защиты планирует дальше обжаловать решение крымских судов не в российских, а в международных инстанциях.

«Нам достаточно того, что было сегодня. И мы будем передавать это дело в международные инстанции. В том числе и в Европейский суд по правам человека», – подытожил Курбединов.

Активисты также опубликовали в соцсетях видео того, как Сервера Караметова увозят из здания суда в СИЗО.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».