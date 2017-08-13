Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины открыл производство в отношении арбитра Александра Дедова за участие в качестве резервного судьи в матче Суперкубка, который прошел в аннексированном Крыму 12 августа. Об этом сообщают на сайте ФФУ.

Основанием для начала дела стала публикация на сайте Крымского футбольного союза, в которой Дедов заявлен резервным судьей для участия в «матче Суперкубка», уточнили в пресс-службе ФФУ.

«КДК ФФУ стало известно (из открытых источников) о запланированном участии 12.08.2017 в 19:00 в г. Симферополь арбитра ФФУ А. Дедова в качестве резервного арбитра матча Суперкубка Премьер-Лиги Крымского футбольного союза, действующего на территории аннексированной Российской Федерацией Автономной республики Крым. По рассмотрению указанных материалов, руководствуясь ч. 5 ст. 63 Дисциплинарных правил ФФУ, открыто производство по делу «О поведении (арбитра – КР) ФФУ А. Дедова, которое вредит репутации футбола и ФФУ», – говорится в постановлении КДК.

Александр Дедов пока публично не комментировал начатое в его отношении производство ФФУ.

Матч Суперкубка в аннексированном Крыму также судил футбольный арбитр Юрий Вакс. До этого он направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией.

Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

В Симферополе 12 августа состоялся Суперкубок Премьер-лиги аннексированного Крыма, в котором ФК «Севастополь» победил ФК «Евпатория» со счетом 3:1.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.