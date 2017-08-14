Задержанного за пикет в Симферополе пожилого активиста Давлатова привезли в суд

В подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя доставили пожилого крымчанина Ярикула Давлатова, задержанного с утра российскими силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Карметова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Вместе с Давлатовым в суд прибыли защитники – Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Эльвина Семедляева, Рустем Кямилев, Лиля Гемеджи, Ленура Енгулатова, Маммет Мамбетов.

Поддержать активиста также приехали люди: больше 10 находятся в здании суда, еще около двух десятков – на улице.

Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России – за «несанкционированный митинг». Давлатову грозит штраф или исправительные работы.

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.