В Керчи засыпают землей античный курган из-за строительства дороги к мосту через пролив

В Керчи 14 августа начали засыпать раскопанный ранее античный курган «Госпитальный», расположенный рядом с территорией, на которой прокладывают дорогу к строящемуся мосту через Керченский пролив.

Как сообщает сайт «Керчь.ФМ», на месте с утра работают две спецмашины, которые засыпают все, что ранее раскапывали российские археологи. Издание также публикует видео работ спецтехники.

О решении засыпать землей раскопанный ранее античный курган «Госпитальный» ранее сообщили в Институте археологии Российской академии наук.

Захоронение, датированное серединой IV века до нашей эры, российские археологи раскопали в ходе подготовки территории к строительству путепровода.

Российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана «Госпитальный».

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.