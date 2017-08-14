МИД Украины протестует против задержаний пожилых активистов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест и возмущение в связи с очередной очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины в Крыму. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства 14 августа.

«Российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированном Крыму и Севастополе, преследуя этнических украинцев и крымских татар. За последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обыски в домах крымских татар», – говорится в сообщении.

«Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией», – отметили в украинском МИД.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство «продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованы обвинения».

Также МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 года начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением к 15 годам лишения свободы. «Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами», – говорится в сообщении.

Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политических преследований и репрессий в отношении наших соотечественников, сообщает украинское министерство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​ Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).