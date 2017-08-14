Адвокаты обжалуют приговор крымчанину Давлатову

Решение подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в отношении пожилого крымчанина Ярикула Давлатова будет обжаловано, вплоть до международных судов. Об этом сообщили после суда вечером 14 августа крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

Сам Ярикул Давлатов, комментируя вынесенный в отношении него приговор, отметил, что считает правосудие «никудышным, маломощным».

Адвокат Эдем Семедляев поблагодарил крымчан, которые до 11 часов вечера находились у здания суда, ожидая результатов вынесения приговора крымскотатарскому активисту.

Семедляев отметил, что адвокатам понятны чувства крымчан, возмущенных происходящим, но призвал их «делать это, не нарушая закона», законными мирными способами, чтобы потом не пришлось отстаивать в судах других активистов, и «пополнять казну» штрафами.

Эмиль Курбединов назвал судебное заседание «очередным фарсом».

«Те материалы, которые были представлены в суде, не выдерживают никакой критики. Те протоколы, которые составила полиция, мы не могли в некоторых местах сдержать смех. Мы так и не определились где стоял Ярикул-ага – это территория, прилегающая к суду, или нет», – сказал адвокат.

Он рассказал, что защита заявила ходатайства, но суд отказал адвокатам. Также он прокомментировал одиночные пикеты, которые 14 августа проходили в Крыму.

«Эти люди ( пожилые крымчане, участники пикетов – КР) имеют право на выражение своих мыслей и чувств. Они вышли показать свою солидарность и поддержку Серверу-ага... 76-летний старик который день находится в спецприемнике. Меня удивляет, что некоторые говорят, будто эти люди вышли за деньги, что их заставили. Эти люди прожили жизнь, и они могут поучить уму всех нас. Они адекватные, умные люди, и выразили свою солидарность. Ничего не нарушили, просто сказали правду, и стоит брать с них пример», – сказал Курбединов.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя назначил наказание Ярикулу Давлатову, задержанному силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова: штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,3 тыс. грн – КР).

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.