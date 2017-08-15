Аксенов поблагодарил ФСБ за «отличную работу» по задержанию «агента СБУ»

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России за задержание на полуострове «агента СБУ» и заявил, что попытки дестабилизации обстановки в регионе «обречены на провал». Об этом Аксенов написал в Фейсбуке.

«Это очередное свидетельство террористической сущности украинской власти. Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю за отличную, профессиональную работу. Террорист напрасно рассчитывал затеряться в потоке отдыхающих, которые прибывают к нам с Украины», – написал Аксенов.

Он также пригрозил, что «такие моменты (диверсии – КР) будут пресекаться на этапе подготовки» и заверил, что безопасность людей в Крыму «обеспечена в полном объеме».

В ФСБ России утверждают, что сотрудники службы 12 августа задержали в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий.

Российские спецслужбы обнародовали видео задержания мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и сказал, что ему дали задание «подрезать электростолб».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании в аннексированном Крыму «агента СБУ».

В Генштабе Украины Крым.Реалии сообщили, что проверяют информацию.

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.