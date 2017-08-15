Слободян: Говорить о достоверности информации из Крыма – из области фантастики

Госпогранслужба Украины не поддерживает контактов с представителями российских спецслужб из Крыма. А информация с аннексированного полуострова о задержании украинцев, по мнению спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, – из области фантастики.

«Все, что происходит на временно оккупированном полуострове, – это та же ситуация, как в Северной Корее. Говорить о действительности или недействительности этих событий – это из области фантастики», – отметил Слободян в комментарии Крым.Реалии.

Накануне 14 августа российские СМИ распространили информацию о задержании двух граждан Украины, которые якобы были объявлены в розыск на территории России.

Утром 15 августа ФСБ России сообщило о задержании в аннексированном Крыму при попытке повредить линию электропередачи Судак – Новый Свет гражданина Украины, «агента СБУ», которого якобы направили на полуостров для осуществления диверсий. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца гражданина Украины.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержанном украинском «агенте».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.