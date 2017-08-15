Задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года. Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

«Геннадий Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины на должности рядового и сержантского состава: с ноября 2016 по май 2017 года. В мае был уволен по статье 26 Закона Украины «О военной службе» из-за служебного несоответствия. Никакого отношения к Вооруженным силам Украины сейчас он не имеет», – отметил Венскович.

До этого российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко и признался в том, что он якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал 14 августа на два месяца гражданина Украины Геннадия Лимешко – до 13 октября.

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Россия и ранее неоднократно заявляла о задержании в Крыму «украинских диверсантов». Украинские спецслужбы такие сообщения опровергают.