Навальный прокомментировал решение Собчак идти в президенты России

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный провел 22 октября митинг со своими сторонниками в Астрахани. Об этом пишет Радио Свобода.

На вопрос об отношении к участию Ксении Собчак в выборах президента России Навальный ответил: «Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то – меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный – все могут идти на выборы».

Ксения Собчак объявила о планах принять участие в президентских выборах 18 октября 2017 года. Она допустила, что может снять свою кандидатуру, если Навального допустят до выборов.

В воскресенье, 22 октября, Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде. Сразу после выхода из-под ареста он отправился в Астрахань на встречу со своими сторонниками.