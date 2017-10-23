Российский депутат считает, что гей-парады в Крыму «никогда не поддержат»

Проведение гей-парадов в аннексированном Крыму противоречит традиционным ценностям и никогда не найдет поддержки населения полуострова. Об этом в комментарии изданию Керчь.ФМ сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.

«Попытки провести в Крыму гей-парады противоречат нашим традиционным ценностям. Это искусственно созданная политическая акция по дискредитации крымчан, чтобы поднять информационную волну на международных площадках, заявлять на них о дискриминации всевозможных меньшинств», – отметил Бальбек.

При этом, депутат отметил, что гей-парады не воспринимаются российской духовностью и мировоззрением.

«В случае чего будет создана консолидированная позиция всех конфессий в своем природном возмущении таким движениям (ЛГБТ-акциям, – КР)», – подытожил депутат.

В аннексированном Крыму российские власти шести городов отклонили заявки основателя сообщества GayRussia в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акций. Проводить шествия и пикеты запретили в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое, Армянске и Бахчисарае.

Российский глава администрации Керчи Сергей Бороздин сказал, что идея «провести в городе-герое подобную акцию, где каждая пядь земли полита кровью, кажется оскорбительной и кощунственной».

Всего было подано 11 заявок для проведения акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества в различных городах полуострова.

В течение года Николай Алексеев подавал заявки на проведение ЛГБТ-шествий во многих российских городах. Местные власти не согласовали ни одной акции, объяснив свои решения «традиционными семейными ценностями», стремлением оградить детей от «причиняющей вред информации». Некоторые вовсе отказались от комментариев.

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.