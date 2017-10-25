Российские депутаты призвали наказать Собчак за слова об украинском Крыме

В России некоторые политики призвали наказать Ксению Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России, за ее слова, что Крым остается украинским, несмотря на его оккупацию Россией.

В частности, депутат Государственной думы (нижней палаты парламента России) от Компартии Валерий Рашкин обратился в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить слова Ксении Собчак на соответствие российскому законодательству, которое считает оккупированный украинский Крым «частью России». По мнению Рашкина, слова Собчак «оправдывают совершение действий, направленных на нарушение территориальной целостности России» с точки зрения Москвы.

Другой депутат Госдумы, председатель фракции собственной партии, так называемой Либерально-демократической, Владимир Жириновский назвал заявление журналистки и телеведущей о Крыме «преступлением» и призвал «посадить» ее на пять лет.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России сказала, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Такое заявление вызвало активное обсуждение, в том числе в России говорят о возможности осудить Собчак.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».