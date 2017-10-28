Ходорковский сообщил, что не станет финансировать предвыборную кампанию Ксении Собчак

Основатель движения «Открытая Россия», бывший совладелец российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский не собирается финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак. Об этом он заявил в видеообращении, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

«Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является. Мы с вами прекрасно понимаем, что это будет либо Путин, либо человек, которого он назначит», – сказал Ходорковский.

Ходорковский в своем обращении подчеркнул, что президентские выборы в России – это «выборы без выбора», поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию.

При этом он отметил, что не считает Ксению Собчак креатурой Кремля.

Во вторник Михаил Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года и предложил демократическим силам добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году в качестве кандидата «против всех». Она также сообщила, что готова вкладывать в политическую кампанию собственные деньги и привлекать средства бизнесменов, с которыми есть договоренности.

На встрече с избирателями в Екатеринбурге Собчак заявила, что не будет вести агитацию в аннексированном Крыму, потому что считает, что Крым был присоединен незаконно.

Лидер фракции Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Ксении Собчак после этого высказывания.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.