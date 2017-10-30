Освобожденный из российской колонии крымчанин Ларионов намерен добиваться компенсации

Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов намерен добиваться от России компенсации из-за примененных к нему пыток со стороны российских силовиков во время заключения. Об этом 30 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал сам Ларионов.

«Я собираюсь бороться с Россией и получить от них материальную компенсацию. Сейчас подали заявление в Генеральную прокуратуру Украины с ходатайством о возбуждении уголовного дела по факту моего похищения, удержания в плену, принуждения к рабскому труду и издевательствам. К тому же они по суду (в аннексированном Крыму – КР) провели, что я не могу находится у себя дома в Симферополе», – сказал Ларионов.

По его словам, он также намерен в ближайшее время вывезти с территории полуострова своих двух несовершеннолетних детей.

30 октября в Крымской правозащитной группе рассказали, что освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов в заключении подвергался пыткам за отказ принимать российское гражданство и получать паспорт России.

Российские силовики в аннексированном Крыму эту ситуацию пока никак не комментируют.

В Нью-Йорке в доме конференций ООН 27 октября украинские правозащитники провели брифинг, на котором рассказали об «ухудшении ситуации с правами человека в Крыму».

Правозащитники обратили внимание на «увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методы расследований, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконный призыв украинских граждан на службу в российскую армию, преследование крымчан за участие в мирных собраниях».

По данным активистов Крымской правозащитной группы, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Правозащитники предполагают, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.