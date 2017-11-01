Аксенов отчитался о восстановлении газопровода на юге Крыма

На Южном берегу Крыма завершились восстановительные работы на поврежденных участках газопровода. Об этом на своей странице в Facebook написал назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд. Голубое топливо в ближайшее время будет подано всем потребителям», – говорится в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.