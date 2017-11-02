Газовую аварию под Алуштой могло вызвать смещение грунта – украинский эксперт

Авария на газопроводе под Алуштой могла произойти в результате смещения грунта, поскольку этот участок трубы идет над землей. Об этом 2 ноября в эфире Радио Крым.Реалии сообщил сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Повреждения не могли вызвать серьезных пожаров. Пострадавший участок идет над поверхностью земли, то есть риск деформации высок. Таким образом, труба могла выйти из строя по причинам, не имеющим никакого отношения к терактам или диверсиям и даже без вмешательства человека. Я бы поставил на смещение почвы, мини-оползень. Газ под давлением устремился в брешь и сгорел», – отметил эксперт.

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Марунич подчеркнул, что такого рода инциденты в Украине случались и на магистральных газопроводах.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.