Энергетики продолжают ремонтировать поврежденные ЛЭП под Алуштой – «Крымэнерго» (+фото)

Энергетики продолжают ремонтировать поврежденные ЛЭП под Алуштой. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Участок ВЛ, на котором произошло технологическое нарушение, расположен в горно-лесной зоне, и для подъезда тяжелой техники к месту аварийно-восстановительных работ «Крымэнерго» пришлось прокладывать временные подъездные пути. Работы ведутся в две смены, с использованием световых башен в темное время суток, – говорится в сообщении.

Следственный отдел российского управления ФСБ по Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.