Российский политолог: «ФСБ использует взрыв газа под Алуштой для новых репрессий»

Российские силовики используют аварии на газопроводе и ЛЭП под Алуштой для дальнейшего усиления репрессий, считает российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «СОВА» Михаил Савва. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Российские власти будут использовать любое ЧП для закручивания гаек. В стране нет правосудия, а есть лишь его имитация, потому у силовиков развязаны руки. Они могут передавать в суды совершенно нелепо сфальсифицированные дела, и судьи будут выносить обвинительные приговоры. Случай под Алуштой будет использован для очередных посадок и отработки новых механизмов фальсификации уголовных дел», – отметил политолог.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.