В аннексированной Ялте провели крестный ход и молебен, посвященный празднику соседней России – «Дню народного единства». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Священнослужители и прихожане, а также казаки прошли по улице Морской к часовне-мемориалу на набережной.

Молебен отслужил настоятель собора Святого Александра Невского протоиерей отец Адам.



На молебне не присутствовали, вопреки традиции, представители городского руководства, кроме двух ялтинских депутатов подконтрольного Кремлю городского совета.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Симферополе и Севастополе планировали ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных «Дню народного единства».

В аннексированном Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В Симферополе российский певец Игорь Тальков-младший спел о «братстве» Украины и России в честь «Дня народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.