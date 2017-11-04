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В Ялте провели крестный ход и молебен в честь российского «Дня народного единства»

Ялта в «День народного единства», 4 ноября 2017 года

В аннексированной Ялте провели крестный ход и молебен, посвященный празднику соседней России – «Дню народного единства». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Священнослужители и прихожане, а также казаки прошли по улице Морской к часовне-мемориалу на набережной.

Молебен отслужил настоятель собора Святого Александра Невского протоиерей отец Адам.

На молебне не присутствовали, вопреки традиции, представители городского руководства, кроме двух ялтинских депутатов подконтрольного Кремлю городского совета.

Крестный ход в Ялте, 4 ноября 2017 года
Крестный ход в Ялте, 4 ноября 2017 года

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Симферополе и Севастополе планировали ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных «Дню народного единства».

В аннексированном Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В Симферополе российский певец Игорь Тальков-младший спел о «братстве» Украины и России в честь «Дня народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.

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