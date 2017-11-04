Депутат Госдумы от Крыма отмечает «День народного единства» в компании Плотницкого и Пушилина

Депутат российской Государственной Думы от аннексированного Крыма Андрей Козенко празднует «День народного единства» в российском Владимире в компании спикера парламента группировки «ДНР» Дениса Пушилина и главы «ЛНР» Игоря Плотницкого. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Встречаем День народного единства в городе с многовековой историей и особо символичным для России именем Владимир. Здесь проходит целый ряд мероприятий, посвященных этому дню», – написал Козенко.

По его словам, в мероприятиях также принимает участие член российского Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В Симферополе российский певец Игорь Тальков-младший спел о «братстве» Украины и России в честь «Дня народного единства».

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.

Козенко избрали в Госдуму соседней России на выборах 18 сентября 2016 года. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно аннексированного полуострова.

Верховная Рада Украины 20 сентября 2016 года приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».