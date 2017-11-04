В Симферополе на «Дне народного единства» дети стреляли из тренировочных «АК-47» и примеряли бронежилеты

В аннексированном Симферополе 4 ноября во время празднования российского «Дня народного единства» на площади Ленина дети стреляли из «АК-47» и примеряли бронежилеты. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На сцене выступали детские коллективы милитаризованной организации «патриотического воспитания молодежи». Они же организовали тир, знакомили детей с устройством автоматов, пулеметов, помогали примерять бронежилеты и давали стрелять из тренировочных автоматов «АК-47».

Участники праздника, собравшиеся на площади, держали российские флаги и воздушные шары с символикой партии «Единая Россия». Во время общих детских фотографий учителя и воспитатели просили повернуть воздушные шарики так, чтобы логотипа партии не было видно.

Перед собравшимися выступил певец Игорь Тальков-младший, который со сцены призывал «украинцев и русских прекратить войну». Он также спел гимн России.

«Это мой вклад в дело мира, мои песни», – заявил исполнитель со сцены.

В связи с празднованием «День народного единства» в Симферополе повышены меры безопасности. Несколько центральных улиц перекрыли, сотрудники полиции тщательно проверяют всех, кто проходит на площадь Ленина.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

Депутат российской Государственной Думы от аннексированного Крыма Андрей Козенко празднует «День народного единства» в российском Владимире в компании спикера парламента группировки «ДНР» Дениса Пушилина и главы «ЛНР» Игоря Плотницкого.

В Ялте провели крестный ход и молебен, посвященный празднику соседней России – «Дню народного единства». На молебне не присутствовали, вопреки традиции, представители городского руководства, кроме двух ялтинских депутатов подконтрольного Кремлю городского совета.

В Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвали трудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.