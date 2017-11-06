Власти Симферополя в январе ликвидируют маршрутные такси «Эталон» и «Богдан»

Маршрутные такси «Эталон» и «Богдан» могут убрать с улиц аннексированного Симферополя в начале января следующего года. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

«Старые маршрутки уйдут после проведения полноценного конкурса. Надеемся, что его проведут в конце декабря или начале января следующего года», – сказал Круцюк.

По словам чиновника, на маршрутах Симферополя работает 70 новых автобусов марки «ЛИАЗ» и «Нефаз» на моторном топливе.

Круцюк сообщил, что российская администрация Симферополя вместе с представителями министерства транспорта Крыма зафиксировали факты ненадлежащей работы перевозчиков, в частности, несоблюдение графиков движения в вечернее время.

Власти Симферополя 25 октября предлагали штрафовать водителей общественного транспорта за ненадлежащее состояние маршрутных такси и отказы льготникам в бесплатном проезде.

В конце августа в Симферополе утвердили правила поведения для водителей городского транспорта, среди прочего им запрещается курение на рабочем месте.

Начальник управления транспорта и связи российской администрации Симферополя Анастасия Лавринова рассказала, что водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, созданный при управлении транспорта и связи администрации города.