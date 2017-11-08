В Кировском прошел обыск в доме председателя регионального Меджлиса – «Крымская солидарность»

В поселке Кировском аннексированного Крыма прошел обыск в доме председателя регионального Меджлиса Кировского района Экрема Абдульватова.

Об этом в Фейсбуке сообщает общественное движение «Крымская солидарность».

Абдульватов сообщил, что силовики пришли с обыском на основании постановления.

Крым.Реалии выясняют детали произошедшего.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

Общественное движение «Крымская солидарность» утверждает, что крымчанина Сейтумера Сейтумерова, в доме которого прошел обыск, увезли в отделение полиции.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.