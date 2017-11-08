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Аксенов назначил на конец ноября публичные слушания по бюджету Крыма

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов назначил на 27 ноября публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета полуострова. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте крымского правительства 8 ноября.

«Назначить на 27 ноября 2017 года на 15.00 проведение публичных слушаний по проекту бюджета республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», – говорится в документе.

Проект трехлетнего бюджета крымское правительство одобрило 31 октября. Минфин Крыма считает подготовленный бюджет «полностью бездефицитным».

Правительство России определило размеры бюджетной помощи аннексированному Крыму, Севастополю и российской Чечне, так называемые «именные» дотации на балансировку бюджетов в размере 46 млрд рублей (около 23 млрд гривен, – КР). Крыму выделят 23,2 млрд рублей (около 10,4 млрд гривен – КР), городу Севастополю – 5,4 млрд рублей (около 2,4 млрд гривен – КР).

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