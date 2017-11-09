МИД Украины призывает международное сообщество отреагировать на новые задержания в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми обысками и задержаниями в аннексированной Россией Автономной Республике Крым и призывает международное сообщество осудить нарушения прав человека на полуострове.

Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба министерства.

«Новая волна репрессий свидетельствует о продолжении Кремлем последовательного и целенаправленного давления на членов общественного объединения родственников незаконно задержанных в Крыму граждан Украины, активистов и адвокатов «Крымской солидарности», – говорится в сообщении.

МИД Украины утверждает, что «притеснения «Крымской солидарности» – это попытка запугать тех, кто помогает семьям незаконно заключенных в оккупированном Крыму и, несмотря на угрозы российской оккупационной власти, объективно освещает репрессивную политику Кремля на полуострове».

В Бахчисарае, Старом Крыму, Симферополе и в поселке Заречное Симферопольского района Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

Задержанному утром, 8 ноября, активисту Абдураману Меджитову присудили 15 суток ареста в изоляторе временного содержания, другого задержанного активиста Сейтумера Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей.

Сейтумерова обвинили по статье 20.3 КоАП РФ, то есть в публикации в социальной сети в 2012 году символики запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Также 8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгановки и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар». После нескольких часов удержания на границе, российские пограничники отпустили группу женщин.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.