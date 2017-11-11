Климкин: Сербия принимает делегации из Крыма, должны над этим работать

Министр иностранных дел Украины утверждает, что Сербия принимает делегации из аннексированного Россией Крыма.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Интер», комментируя отношения между Киевом и Белградом.

«Что касается Сербии. Конечно, правда – она иногда не очень является приятной, но, тем не менее, есть сербские наемники, которые воюют (на Донбассе – КР), и Сербия принимает делегации из оккупированного Крыма. Должны над этим работать. Но это не значит, что у нас есть с ними проблема в наших партнерских отношениях», – цитирует Климкина МИД Украины в Твиттере.

Публичных комментариев сербской стороны по этому поводу пока нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 ноября провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем, во время которых выразил обеспокоенность контактами сербской стороны с аннексированным Россией Крымом.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вызвал украинского посла в Сербии Александра Александровича для консультаций после заявлений, за которые его раскритиковал Белград.

Александр Александрович в интервью интернет-изданию BIRN, которое обнародовали 1 ноября, среди прочего, заявил, что президент России Владимир Путин «не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы».

Также посол раскритиковал сербских политиков, которые «приезжают в Крым и хвалят Путина». Он считает, что это ухудшает имидж Сербии в Украине.