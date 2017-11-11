Депутат Госдумы: военным из США следует согласовать поездку в Крым с МИД России

Депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек считает, что военным экспертам из США было бы полезно посетить полуостров, но с согласия МИД России.

Об этом 11 ноября он заявил в комментарии российскому информагентству ТАСС.

«Мы всех рады видеть, но с соблюдением российского законодательства. Необходимо согласовывать такой визит в Крым с МИД России», – утверждает Бальбек.

По его мнению, приглашая иностранных экспертов на аннексированный полуостров, Киев совершает «идеологическую диверсию против Крыма, чтобы потом в лишний раз сказать, что не пускают (на полуостров – КР)».

Генштаб Вооруженных сил Украины 10 ноября объявил, что мониторинговая группа США, которая планирует посетить Украину 13 ноября, включила в район инспекции Крым. По данным оборонного ведомства, это «является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Россией».

Публичных комментариев США по этому поводу пока нет.

Российский вице-премьер аннексированного Крыма Дмитрий Полонский считает «очередной больной фантазией» украинских военных чиновников идею посещения полуострова военными инспекторами США.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер 3 ноября заявил, что возможное урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания аннексии Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».