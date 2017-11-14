В Берлине проведут акцию в поддержку политузника, крымчанина Олега Сенцова

Представители немецкого PEN-клуба (международная правозащитная организация, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов, – КР) проведут в Берлине акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

«Акция, организованная берлинским активистом писателем и ПЕН- Фрейей Клир, состоится 15 ноября в Берлине перед посольством России. Мы требуем немедленного освобождения Олега Сенцова», – сказано в сообщении организаторов акции.

В понедельник стало известно, что Олег Сенцов был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Как сообщиладвокат Сенцова Дмитрий Динзе, в настоящий момент Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.