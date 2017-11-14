Джеппар: европейская премия Умерову – признание борьбы крымских татар за украинский Крым

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар считает вручение премии «Платформы европейской памяти и совести» заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову признанием борьбы крымских татар за Крым в составе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

«Символом Премии является борьба с режимами, именно на этом сегодня основывается национально-освободительное движение крымских татар. Так же как когда-то основой национального движения было сопротивление советскому коммунистическому режиму», – сказала Джеппар.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров также считает присуждение ему премии «Платформы европейской памяти и совести» признанием заслуг всего крымскотатарского народа.

Умерову 8 ноября в Париже, во время конференции платформы «100 лет коммунизма. История и память», вручили премию «Платформы европейской памяти и совести».

На официальном сайте «Платформы европейской памяти и совести» сообщается, что члены организации проголосовали за вручение Ильми Умерову премии «за признание его борьбы против тоталитаризма за идеалы демократии, основные права и свобода человека и верховенство закона».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.