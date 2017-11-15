Геращенко призывает европейских послов помочь в освобождении политузников Кремля

Украинская парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы встретилась с дипломатическим корпусом – послами стран-членов Совета и обсудила, в частности, вопрос освобождения заложников в Крыму, сообщает в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



«Растет число заложников – на сегодня 157 украинцев незаконно удерживаются в неволе в ОРДЛО, десятки в России. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников. Призвала международных партнеров использовать все посреднические усилия для освобождения, как Турция, которая способствовала освобождению крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза», – рассказала она.



Также, по словам политика, она призвала уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.



По словам Геращенко, встреча была особенно актуальной в преддверии январской сессии Совета Европы, «которая обещает быть тяжелой» в связи с планами России возвращаться в ПАСЕ.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что Украина сделает все, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.

Президент Украины Петр Порошенко 4 ноября провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон, в котором поднял вопрос активизации усилий для освобождения заложников.

Министерство инностранных дел Украины одобряет идею создания специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в России и на оккупированных ею территориях.