Руководители Радио Свобода и «Голоса Америки» прокомментировали принятый в России закон «об иностранных агентах»

Президент Радио Свободная Европа – Радио Свобода Том Кент и директор американской сети иновещания «Голос Америки» Аманда Беннетт прокомментировали принятие Госдумой России в третьем чтении законопроекта «об иностранных агентах», пишет «Голос Америки».

Согласно законопроекту, иностранные СМИ могут получить в России статус «иностранных агентов». Право принимать подобные решения предоставлено Минюсту России.

«Что касается этого закона, пока это только проект, который... не был подписан президентом России Владимиром Путиным, и мы не знаем, как Министерство юстиции (России – КР) будет использовать этот закон в контексте нашей работы», – заявил президент Радио Свободная Европа – Радио Свобода Том Кент.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт констатировала, что «издание по закону является независимой, беспристрастной и ориентированной исключительно на факты новостной организацией», добавив, что в настоящее время трудно сказать, как повлияет решение российских законодателей на «информационную деятельность издания в России».

Госдума России 15 ноября приняла в третьем, окончательном, чтении поправки, которые позволяют зачислять средства массовой информации к так называемым «иностранным агентам».

Позднее Министерство юстиции России направило российской редакции Радио Свободаи телеканалу «Настоящее время» предупреждения о возможных ограничениях в работе

Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта Радiо Свобода Крым.Реалии, где говорилось, что деятельность издания может быть «подвергнута ограничениям», которая якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект татаро-башкирской редакции для жителей российского Поволжья Идель.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кенти в ответ на это заявил, что RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как у Радио Свобода таких возможностей в России нет. Он также отметил, что журналистов Радио Свобода преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как в США ничего подобного в отношении представителей российского телеканала не происходило.