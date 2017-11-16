МИД Украины выражает протест России из-за обыска в доме учительницы крымскотатарского языка в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за обыска в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Мустафаевой, которая проживает в селе Пушкино Советского района аннексированного Крыма.

Об этом 16 ноября спикер МИДа Марьяна Беца сообщила в Твиттере.

«Оккупант усиливает давление на крымских татар. Создает «условия» для принудительной депортации. Выражаем очередной протест РФ», – написала Беца.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в четверг, 16 ноября, что в Советском районе Крыма в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Мустафаевой проходит обыск.

Активисты общественного объединения «Крымская солидарность» сообщили, что после обыска в доме учительницы, ее мужа Мустафу Мустафаева увезли в Севастополь.

Очевидец утверждает, что в селе Пушкино 16 ноября провели два обыска.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.