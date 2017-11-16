Адвокат активиста Балуха потребовала допросить в суде руководство ФСБ Крыма

Адвокат Ольга Динзе потребовала вызвать в суд начальника управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина и допросить его в качестве свидетеля по делу украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Динзе также пригласила на допрос двух заместителей главы крымского ФСБ – Воронина и Лукьянова и двух оперативников по фамилиям Леонов и Забара.

Судья Раздольненского районного суда Крыма Елена Тедеева отказала требованию адвоката.

«Отказать в вызове на допрос указанных лиц, поскольку в ходатайстве не указаны их полные имена и фамилия», – сказала судья

Следующее заседание суда по делу активиста Владимиру Балуха пройдет 6 декабря в 14:00.

Ранее судья отклонила ходатайство адвоката Ольги Динзе о возврате дела украинского активиста Владимира Балуха в прокуратуру и прекращении судебного разбирательства.

Динзе отметила, что уголовное дело основано на незаконно полученных доказательствах. Она потребовала привлечь следователей и сотрудников ФСБ к ответственности за незаконное задержание, содержание под стражей и фальсификацию результатов следственных действий.

В четверг, 16 ноября, подконтрольный России Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей».

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.