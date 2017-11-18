В тройном ДТП возле Бахчисарая пострадало 6 человек

В тройном ДТП на трассе Симферополь-Севастополь в районе Бахчисарая пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба российского ГИБДД МВД по аннексированному Крыму.

По данным ведомства, 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ-110307, двигаясь со стороны Бахчисарая, при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил Volkswagen Multivan и столкнулся с ним.

«Иномарка ехала со стороны Севастополя в направлении Симферополя. После удара микроавтобус Volkswagen выехал на полосу встречного движения под колеса грузовику МАН с прицепом», – сказано сообщении пресс-службы .

В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса. У четырех человек врачи диагностировали сотрясение головного мозга, травмы головы и конечностей. Еще один человек получил перелом ноги, у шестого пассажира – травма живота и ушибы.

Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6 тысяч случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 12 ноября, на 26 километре трассы Симферополь-Феодосия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В субботу, 4 ноября, близ Керчи в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще несколько пострадали.