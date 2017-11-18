В тройном ДТП возле Бахчисарая пострадало 6 человек

В тройном ДТП на трассе Симферополь-Севастополь в районе Бахчисарая пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба российского ГИБДД МВД по аннексированному Крыму.
По данным ведомства, 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ-110307, двигаясь со стороны Бахчисарая, при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил Volkswagen Multivan и столкнулся с ним.
«Иномарка ехала со стороны Севастополя в направлении Симферополя. После удара микроавтобус Volkswagen выехал на полосу встречного движения под колеса грузовику МАН с прицепом», – сказано сообщении пресс-службы .
В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса. У четырех человек врачи диагностировали сотрясение головного мозга, травмы головы и конечностей. Еще один человек получил перелом ноги, у шестого пассажира – травма живота и ушибы.
Крымские автоинспекторы зафиксировали с начала года более 6 тысяч случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В воскресенье, 12 ноября, на 26 километре трассы Симферополь-Феодосия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
В субботу, 4 ноября, близ Керчи в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще несколько пострадали.
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