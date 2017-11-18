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Полиция Одессы расследует срыв выступления российского артиста Константина Райкина

Константин Райкин, архивное фото

Национальная полиция Одесской области начала расследование по факту срыва выступления российского актера Константина Райкина, который поддержал аннексию Крыма.

Как сообщает УНИАН «события в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько, квалифицированы по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины».

На сайте Нацполиции Одесской области нет информации о начале расследования.

Сам Райкин публично не комментировал ситуацию.

В пятницу, 17 ноября, активисты сорвали выступление российского артиста Констатина Райкина в Одессе. Накануне актер выступил в Киеве и Харькове. В Днепре еще в сентябре Дворец культуры отказал в аренде концертного зала организаторам выступления Райкина.

В последнее время в Одессе, как и в ряде других городов Украины, активисты срывали выступления исполнителей из России, которые выступали в поддержку российской агрессии против Украины, а также и украинских исполнителей, которые в условиях этой агрессии России ездили выступать в страну-агрессора.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон согласно которому, если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.

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