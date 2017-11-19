Власти Севастополя назначили проект нового парка

В аннексированном Россией Севастополе назначили проект нового парка «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов».

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

По данным сайта правительства, победителем «конкурса проектов» стала работа архитектора из Севастополя Елены Белоус.

Власти Севастополя обещают денежное вознаграждение призерам «конкурса проектов». Правительство города утверждает, что за свой проект Белоус получит 450 тысяч рублей (примерно 178 тысяч гривен – КР).

Информации о том, когда в Севастополе появится новый парк пока нет. По данным российских СМИ, к работам по созданию парка планируют приступить не раньше конца 2018 года.

«Площадь будущего парка составит 49 га. В его территорию войдут памятники «Штык и парус» и «Солдату и матросу», мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» и монумент «Единство России», – сообщает «РИА Крым».

Ранее подконтрольное Кремлю правительство Севастополя представило местным жителям концепцию развития паркового пространства от Карантинной до Артиллерийских бухт.

Правительство Севастополя оспаривает в судах права на 15 частных участков в центре города для создания нового парка.

Предполагается, что благоустройство территории парка «Защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов» обойдется в почти 1 млрд рублей (примерно 395 млн гривен – КР).