Российские силовики не имеют претензий к задержанному и освобожденному 19 ноября в Симферополе крымскотатарскому активисту Алимдару (Руслану) Белялову. Об этом Крым.Реалии сообщила юрист Лиля Гемерджи.

Она подтвердила, что имеются определенные проблемы с автомобилем на котором ездил Белялов. Гемерджи заверила, что активист не успел переоформить машину на себя и не является ее собственником.

Особое внимание российских силовиков к Белялову связано с его активной позицией, деятельностью гражданского журналиста.

«Это была попытка давления на активиста, они пытались найти что-то противозаконное и это способствовало обнаружению этой ситуации. На тот момент, когда Руслан покупал автомобиль, мы его пробивали по базе ГИБДД, автомобиль был чист… Думаю, возбуждено будет дело, но по этому делу будет признан виновным человек, который продал Руслану авто», – отметила юрист.

Сам Белялов сообщил, что его машину арестовали.

Днем 19 ноября в Симферополе Алимдара (Руслана) Белялова задержали российские силовики по подозрению в угоне автомобиля.

Активист связывает задержание со своей деятельностью в рамках общественного движения «Крымская солидарность».

В объединении «Крымская солидарность» посчитали задержание одного из членов организации Белялова «давлением на социально и политически активных мусульман Крыма».

Российские правоохранители ситуацию не комментировали.

Во время обыска в доме Белялова 8 ноября в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен).

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.