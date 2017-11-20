МИД Украины: визит Путина в Крым является грубым нарушением международного права

Министерство иностранных дел Украины считает визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым грубым нарушением Кремлем территориальной целостности Украины и норм международного права.

Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием России», – говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что направили соответствующую ноту протеста министерству иностранных дел России.

Публичных комментариев российской стороны по этому поводу пока нет.

Президент России Владимир Путин 18 ноября принял участие в открытии памятника российскому царю Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте.

Во время выступления на церемонии открытия монумента, Путин заявил, что «Александр III любил Россию и верил в нее». По его словам, открывая памятник в Крыму, россияне отдают должное делам, свершениям и заслугам императора.

Сообщается, что памятник установлен на месте, где находился Малый Ливадийский дворец, построенный во второй половине XIX века и разрушенный в годы Второй мировой войны.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что после восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, все сооруженные в Крыму после аннексии памятники будут снесены в течение одной недели.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.