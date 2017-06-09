В поселке Каменка, Донецкой области, 8 июня возле собственного дома ранен 15-летнний мальчик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Деталей происшествия он не сообщает. Отмечает, что ребенок получил тяжелые травмы – повреждены две голени, рука, грудная клетка. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, шестеро ранены, а также травмированные восемь сотрудников Госпогранслужбы, уточнил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. (Видео Военного телевидение)