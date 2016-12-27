Катастрофа Ту-154: новые фрагменты и «черный ящик»

На месте катастрофы самолета Ту-154, который утром 25 января упал в море недалеко от Сочи, продолжается поиск тел (утром были найдены еще два) и обломков самолета. Утром во вторник на дне Черного моря были найдены семь крупных фрагментов Ту-154, в том числе основной "черный ящик". Он лежал в 1600 метрах от берега на глубине 17 метров.

"Найденный параметрический самописец извлечен из воды. Внешним осмотром установлено, что он находится в хорошем состоянии", –​ сказал собеседник "Интерфакса" в экстренных службах.

Спасатели утверждают, что им удалось найти еще два бортовых самописца, но они пока не подняты со дна

Спасатели утверждают, что им удалось найти еще два бортовых самописца, но они пока не подняты со дна. Всего самолет был оборудован тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, а один –​ впереди.

Первые данные с уже поднятого самописца могут быть получены до конца недели, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Визуально состояние самописца приемлемое. Поэтому, если технические условия позволят, первые данные ждем до пятницы", –​ сказал источник.

"На текущий момент обнаружено семь крупных фрагментов самолета. Четыре фрагмента поднято на поверхность, три планируется поднять в течение сегодняшнего дня, –​ заявил ранее источник ТАСС, близкий к расследованию. – В том числе и хвостовую часть, в которой должны находиться черные ящики".

Также, по его словам, обнаружено 13 тел и 156 фрагментов тел погибших.

По его словам, скорость расшифровки записей зависит от состояния ленты самописцев и может занять несколько недель.

"Чтобы все это проанализировать, нужно посмотреть в каком состоянии лента и попробовать все это декодировать. За один день это не сделать. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель", – пояснил он.

Российские силовые ведомства приостановили полеты самолетов Ту-154 – до выяснения причин крушения над Черным морем

Источник также заявил, что бортовые самописцы Ту-154 могут находиться в воде до 36 часов, так как они герметичны. "Контейнер герметичен и способен выдерживать 36 часов в морской воде. Это идеальный срок, в течение которого их желательно извлечь из воды, но это не предел", – сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в свою очередь рассказал, что российские силовые ведомства приостановили полеты самолетов Ту-154 – "до выяснения причин крушения над Черным морем".

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны России принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в эксплуатации в России находится ограниченное число самолетов данного типа, поэтому на воздушных перевозках эта мера "существенно не скажется".

Самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи. Борт следовал в Сирию из Москвы, в Сочи он приземлялся для дозаправки.

На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и несколько высокопоставленных офицеров Минобороны.

Cотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи рассказал "Коммерсанту", что после вылета из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, лайнер стал быстро снижаться, как будто собирался совершить посадку. По его словам, Ту-154 шел на небольшой скорости "с неестественно задранным вверх носом". Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

На данные момент ФСБ России и другие силовые ведомства отрицают, что причина катастрофы – теракт. В спецслужбе также заявили, что борт Минобороны не перевозил грузов военного или двойного назначения, а также пиротехнических средств:

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", –​ сообщили в понедельник вечером в ФСБ.

Пока основной версией событий следователи называют отказ техники на взлете: "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

Катастрофе в Сочи, по версии "Коммерсанта", могли способствовать возможная перегруженность самолета (пилот в разговоре с диспетчером называл машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Вспышку, которую некоторые жители Сочи видели в небе в момент крушения самолета, в ведомстве считают не относящейся к Ту-154.