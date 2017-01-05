США: слушания по российским кибератакам

В четверг на Капитолийском холме завершились слушания по вопросу о российских хакерских атаках в период президентских выборов в США. Слушания проводил сенатский Комитет по делам вооруженных сил, под председательством главы комитета Джона Маккейна.

В слушаниях принимали участие директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, замминистра министра обороны по вопросам разведки Марсель Леттр II и глава Агентства национальной безопасности, командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что в ближайшие месяцы Комитет по вооруженным силам проведет серию слушаний, посвященных угрозам США в сфере кибербезопасности – но отметил, что их целью не является подвергнуть сомнению результат президентских выборов.

Целью не является поставить под вопрос результат президентских выборов

«Целью не является поставить под вопрос результат президентских выборов, – заявил Маккейн. – Как сказали и президент Обама, и избранный президент Трамп – наша страна должна двигаться вперед. Но мы должны делать это, будучи полностью осведомленными».

Маккейн раскритиковал отсутствие стратегии в сфере кибербезопасности, и заявил, что противники США пришли к выводу, что «преимущества кибератак против США перевешивают риски».

Сенатор-демократ Джек Рид призвал к созданию комитета по расследованию кибератак – от этой идеи ранее отказались ведущие республиканцы в Сенате. Рид также отметил, что «вмешательство России (в политический процесс в США) не подвергается сомнению».

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер-младший сообщил членам комитета, что в начале следующей недели разведсообщество представит открытый доклад о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс – по словам Клэппера, этот доклад даст представление о том, что известно американским разведведомствам.

Руководство американских спецслужб было едино в своих выводах о том, что за кибервзломом серверов Национального комитета Демократической партии и вбросом этой информации в СМИ стоит высшее руководство России:

Только высшее руководство России могло дать разрешение на недавние кибератаки и утечки, связанные с выборами

«По нашей оценке, только высшее руководство России могло дать разрешение на недавние кибератаки и утечки, связанные с выборами» - заявили в своих выступлениях Майкл Роджерс и Марсель Леттр. Они назвали эти действия России серьезной угрозой. Вместе с тем, Джеймс Клэппер подчеркнул, что разведсообщество США не в состоянии оценить, оказала ли информация, обнародованная Викиликс, какое-либо влияние на то, как голосовали американцы.

На вопрос Джона Маккейна, следует ли считать кибератаки «актом войны», Джеймс Клэппер заявил, что этот вопрос следует решать политикам. Он также отметил, что ответ на кибератаку не обязательно должен быть симметричным, поскольку у ответной кибератаки «могут быть непредвиденные последствия».

Выступившие в качестве свидетелей руководители разведывательных органов США заявили, что по состоянию на конец 2016 года более 30 стран мира занимались разработкой наступательного киберпотенциала. Они отметили также, что Россия относится к числу «полномаcштабных кибер-акторов» – стран, представляющих собой главную угрозу американским государственным, военным, дипломатическим учреждениям и критической важной инфраструктуре.

Как заявил глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, в результате деятельности главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа жизнь американских граждан оказалась под прямой угрозой.

«Не думаю, что он пользуется хоть каким-либо уважением в разведывательном сообществе».

Джеймс Клэппер напомнил, что Китай также вел кибершпионаж против правительства США, однако деятельность китайских хакеров пошла на убыль после того, как две страны подписали в 2015 году двустороннее соглашение об ограничении разведывательной деятельности по отношению друг к другу.

В заявлениях экспертов звучала тревога по поводу того, что российские акторы занимаются распространением ложной информации через социальные медиа и вебсайты с целью ослабления правительств стран Запада.

Глава Национальной разведки отметил, что у разведведомств нет возможности определить, какое влияние кибератаки оказали на результаты выборов.

Одной из основных проблем, затронутых во время слушаний, была конфиденциальность большей части информации, которой располагает американское разведсообщество. Ангус Кинг, сенатор из штата Мэн, попросил представителей разведведомств предоставить убедительные свидетельства российского вмешательства в избирательный процесс в США – настолько убедительные, чтобы они «не вызывали вопросов». Глава национальной разведки Джеймс Клэппер ответил, что при раскрытии «деликатных» источников информации «можно будет попрощаться» с возможностью США предоставлять подобную информацию в будущем.

Пресса лжет, чтобы создать впечатление, что я против разведки – в то время как на деле я являюсь их большим поклонником!

Джеймс Клэппер и командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс заявили на слушаниях, что они не считают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа источником, заслуживающим доверия.

Дональд Трамп отреагировал на слушания в Твиттере, раскритиковав «несправедливую прессу» и заметив, что он «всего лишь повторил заявление основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа» – а решить, как относиться к его словам – это уже зависит от каждого гражданина. «Пресса лжет, чтобы создать впечатление, что я против разведки – в то время как на деле я являюсь их большим поклонником!»

​Джеймс Клэппер напомнил, что представители зарубежных разведок выражают озабоченность по поводу пренебрежения избранного президента США по отношению к американскому разведывательному сообществу, что может нанести вред общественному доверию.

«Я убежден, что общественное доверие по отношению к разведывательному сообществу принципиально важно – как в США, так в других странах, где полагаются на (деятельность) американской разведки», – подчеркнул Клэппер.

«Я получил от зарубежных коллег множество выражений беспокойства в связи с пренебрежением по отношению к разведсообществу США или, я бы сказал, с тем, что интерпретируется как пренебрежение к разведсообществу США», – заявил директор Национальной разведки.

Отвечая на вопросы сенаторов в этой связи, Джеймс Клэппер подчеркнул, что критический подход к выводам разведсообщества не должен подрывать доверие к профессионализму тех, кто трудится на этом поприще.

«Я считаю, что существует важное различие между здоровым скептицизмом, который политики – включая главного, того, кто эту политику определяет – должны всегда проявлять в отношении данных разведки, и пренебрежением»

Брифинг с участием глав разведывательных агентств, посвященных российским хакерским атакам, для избранного президента США Дональда Трампа состоится в пятницу 6 января. Президент Обама встречается с представителями разведслужб сегодня.