Администрацию Симферополя, подконтрольную России, ждут кадровые перемены. В ближайшее время у фактического мэра города Геннадия Бахарева должны появиться два новых заместителя. Это бывший депутат Верховной Рады АРК и оперативник СБУ Александр Овдиенко, претендующий на место первого зама главы администрации, и Нариман Исаев – крымский татарин, которому собираются поручить межнациональную сферу. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, с чем связаны новые назначения, и чего симферопольцам стоит ждать от новых руководителей города.

О назначении новых заместителей главы российской администрации Симферополя стало известно 16 января. В этот день на сайте столичного горсовета появились соответствующие проекты решения очередной сессии.

Согласно одному из документов, первый заместитель главы городской администрации Сергей Круцюк идет на понижение и получает кресло обычного замглавы. В соответствии с другим проектом решения, первым вице-мэром становится Александр Овдиенко. Еще одно место замглавы администрации Симферополя достанется Нариману Исаеву.

Ожидается, что сессия горсовета, на которой будут утверждены эти назначения, состоится 18 января. В понедельник прошло заседание постоянных комитетов городского совета, на котором депутатам представили предложенные кандидатуры.

Глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев в комментарии для Крым.Реалии заявил, что назначение его новых заместителей проводится «для усиления эффективности работы мэрии в том числе и в межнациональном плане».

«Эффективность всегда можно совершенствовать, пределу нет конца. Люди, которые заходят, довольно опытные управленцы. Я думаю, что с нами им будет работать просто. Новая кровь и струя должна быть. Два года – это срок, когда нужно сделать выводы, и произвести кадровые перестановки», – сказал Бахарев.

Провал первого зама

На очередной сессии симферопольского совета также планируют принять решение об увеличении количества заместителей главы администрации с 6 до 7 человек. Главным пострадавшим от грядущих кадровых перемен является Сергей Круцюк, который лишается должности первого вице-мэра. Свое мнение по этому поводу он высказывать отказался.

«Я не комментирую, это решение главы администрации», – сказал он.

По словам симферопольского градоначальника Бахарева, понижение Круцюка связано с тем, что он не смог на должном уровне выполнять возложенные на него обязанности.

«Я не могу предъявить претензии такого прямого характера. Но есть вопросы, которые нужно курировать обособленно. А в целом первый зам – это очень серьезно, нужно заниматься всем, не получилось», – сказал российский мэр Симферополя корреспонденту Крым.Реалии.

Новый первый зам Бахарева с 1992 по 2000 год проработал старшим оперуполномоченным Управления военной контрразведки СБУ по Военно-Морским Силам Украины

Его новым первым заместителем станет крымский чиновник со стажем Александр Овдиенко. Он имеет небезынтересный послужной список. В 80-х Овдиенко строил военную карьеру и был командиром одной из воинских частей Петропавловска-Камчатского. В начале 90-х он прошел курсы контразведки КГБ и с 1992 по 2000 год проработал старшим оперуполномоченным Управления военной контрразведки СБУ по Военно-Морским Силам Украины. В 2000-м Овдиенко начинает работу на чиновничьих должностях в органах власти разных уровней. В его официальной биографии указано, что в 2006 году он был избран депутатом Верховной Рады АРК от партии «Батькивщина». Однако руководитель крымских бютовцев Андрей Сенченко это отрицает.

«В 2006 году я возглавил «Батькивщину» в Крыму. Он (Александр Овдиенко – КР) в это время был руководителем евпаторийской организации, то есть он мне достался в наследство. А потом он ушел в сторону и избирался в Верховную Раду Крыма уже от какой-то другой политической силы», – рассказал Сенченко в комментарии для Крым.Реалии.

Еще одним заместителем главы российской администрации Симферополя должен стать 39-летний юрист Нариман Исаев. Карьеру госслужащего он начал в 2000 году с должности начальника исполнительной службы Первомайского районного управления юстиции. С 2000 по 2013 годы был судьей третейского суда АРК. В 2014-м перешел на работу в Высший Арбитражный Третейский Суд в Крыму, подконтрольный России.

В апреле 2015 года Исаев был назначен заместителем начальника Службы строительного надзора, созданной российским Совмином Крыма. Ожидается, что на уготовленной ему должности вице-мэра Симферополя он будет курировать сферу межнациональных отношений. Ранее этим в столичной администрации, подконтрольной России, занимался экс-член Меджлиса Тейфук Гафаров. Но в конце декабря 2016 года он заявил об уходе с должности вице-мэра Симферополя.

Кискин против

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что назначение на пост вице-мэра Симферополя их соотечественника никак не повлияет на решение проблем крымскотатарского народа.

«В этом государстве даже с назначением крымских татар, с таким подходом, который российское государство реализует в отношении крымских татар, надеяться на решение каких-либо вопросов как минимум очень наивно. Сегодня и за последние 3 года мы убедились, что все эти назначения носили скорее политико-пропагандистский характер, чем содействовали решению каких-то проблем крымских татар», – сказал в комментарии для Крым.Реалии первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

Учитывая, что большинство в симферопольском горсовете представляет фракция «Единой России», назначение Исаева и Овдиенко можно считать уже решенным вопросом

Учитывая, что большинство в симферопольском горсовете представляет фракция «Единой России», назначение Исаева и Овдиенко можно считать уже решенным вопросом. В то же время не все фракции поддерживают избрание этих кандидатур. Так, симферопольский депутат от КПРФ Степан Кискин в комментарии для Крым.Реалии заявил, что будет голосовать против.

«Городу нужны специалисты. А опять Овдиенко... Я так послушал, он – не специалист. Ладно Исаев, он будет по национальностям заниматься. А Овдиенко как первый зам должен быть специалистом. Руководить все могут, а чтобы были строителями, в крайнем случае архитекторами, то нет. А он заканчивал совсем другой институт, непрофильный. Я не буду говорить за всех, но я лично буду голосовать против таких кандидатур», – сказал Кискин.

А депутаты от ЛДПР намерены поддержать назначение новых заместителей главы администрации. Представитель этой фракции в горсовете Василий Курзяба считает, что в городе накопилась масса нерешенных проблем, и появление новых вице-мэров, по его мнению, может поспособствовать их устранению.

«Все-таки больше двух лет работает администрация, много проблем по городу, мягко говоря, буксует. Нужны новые, более опытные кадры, которые имеют больше опыта и свое видение. Все решалось в ручном режиме, так что надежды есть, что будут улучшения», – отметил Курзяба в комментарии для Крым.Реалии.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук не разделяет оптимизма депутата и утверждает, что смена заместителей Бахарева никак не повлияет на ситуацию в Симферополе.

«Я не вижу каких-то грандиозных положительных изменений и не думаю, что что-то изменится. Схема одна и та же, люди в принципе из одной команды, из одного набора», – сказал эксперт.

По его оценкам, нынешние кадровые перестановки связаны с тем, что горожане недовольны положением дел в Симферополе, в частности, работой коммунальщиков в зимний период и состоянием дорог. Омельчук считает, что новые назначения – это попытка руководства города найти «крайних» и создать видимость работы над ошибками.