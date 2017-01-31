В Симферополе активно обсуждают вопрос премирования градоначальника Геннадия Бахарева. Несмотря на то, что в адрес чиновника звучит немало нареканий со стороны горожан, в январе его поощрили прибавкой к зарплате в размере 75% оклада. Крым.Реалии выясняли, за что Бахареву начислили премию и почему этим недовольны жители города.

Решение о назначении премии главе подконтрольной России администрации Симферополя Геннадию Бахареву приняли 27 января, но на сайте подконтрольного России горсовета документа еще нет. Против премирования возмутился один из депутатов, принимавших участие в голосовании – Степан Кискин. Он рассказал Крым.Реалии о том, как члены постоянного комитета по вопросам депутатской деятельности городского совета принимали решение.

«Это не сотни тысяч и не полмиллиона, как у других чиновников»

По словам Степана Кискина, на заседании постоянного комитета горсовета Симферополя 27 января принимали участие трое из пяти его членов. Кроме самого Кискина это были глава комитета Валерий Ильичев («Единая Россия») и Василий Курзяба (ЛДПР).

«Мне непонятно, как могли принять решение в присутствии трех депутатов из пяти, из которых за были только два? А они проголосовали и дают премию человеку. Это что такое?! Такие вопросы должны решаться на сессии в присутствии журналистов, а не двумя депутатскими голосами», – заявил Кискин Крым.Реалии.

Глава комитета по вопросам депутатской деятельности Валерий Ильичев не стал отрицать, что такой вопрос рассматривался, но говорить об этом отказался. «Я по телефону на такие вопросы отвечать не уполномочен как глава постоянного комитета. Говорить я об этом не буду», – сказал он.

Если работа в городе не ведется, какая может быть премия?!

Вместе с тем, по мнению Степана Кискина, глава подконтрольной России администрации Симферополя не заслужил премию за свою работу.

«Если работа в городе не ведется, какая может быть премия?! Если дороги в городе разбитые, в гололед они не посыпаются и не чистятся. После Нового года весь город был в мусоре. Какая премия? О чем речь? Ну, совесть же надо иметь!» – возмутился он.

Против начисления премии Геннадию Бахареву также выступает крымский общественный активист Илья Большедворов.

Симферополь в отвратительном состоянии. В центре города вообще ужас

«Симферополь в отвратительном состоянии. Ни одной нормальной дороги нет. Все, что ремонтировалось за три года, развалилось. В центре города вообще ужас. Я не знаю ни одного дела, которое было бы начато и успешно закончено Геннадием Бахаревым. Я считаю, что человека нужно премировать за какие-то позитивные результаты, а таких результатов нет», – заявил он Крым.Реалии.

Сам Геннадий Бахарев с такой критикой не согласен и считает, что если депутаты решили премировать его по итогам января, то они имели на это право по закону.

Депутаты уполномочены на это. Не знаю, что здесь обсуждать

«Некорректно самого себя оценивать, но если депутаты приняли такое решение, то они уполномочены на это. Естественно, есть люди, которые считают по-другому. Но хочу сказать, что ежемесячная премия остается на том же уровне, на каком всегда была и она такая же, как у всех моих работников. Поэтому не знаю, что здесь обсуждать. Если пересчитать в абсолютных денежных единицах, то это не более 20 тысяч рублей, чтобы было понятно. Это не сотни тысяч и не полмиллиона, как получали некоторые чиновники», – пояснил он Крым.Реалии.

​На что жалуются симферопольцы

Нарекания к работе Геннадия Бахарева высказывают и горожане. После обильных декабрьских снегопадов симферопольцы активно делились в соцсетях фотографиями нечищенных улиц. Один из свежих постов на эту тему появился в фейсбуке накануне принятия решения о премировании Бахарева. «Дороги не чищены, тротуары не чищены, а если и почищены то не посыпаны. Не пора ли властям Крыма задуматься о смене столичной власти? С каждым днем все больше критики в ее адрес», – пишет житель Симферополя.

Жалуются горожане и на скопившиеся горы мусора у своих домов, поскольку коммунальщики вовремя не вывозят его. «Вот так убирают мусор в Симферополе на улице Крымских партизан. За неделю ни одной машины», – пишет житель Симферополя в Facebook.

«Мусор не вывозится в Симферополе, улица Кечкеметская,100», – пишут жители другого района города.

Работой подконтрольной России администрации города во главе с Геннадием Бахаревым недовольны и местные журналисты. Претензии относительно его работы они высказали главе подконтрольного России крымского правительства Сергею Аксенову во время его пресс-конференции в конце 2016 года. Он своей оценки работе Бахарева не дал, но пообещал это сделать через год.

«Плохо или хорошо работает Бахарев? Я многим недоволен. Оценки Бахареву, как и другим руководителям, будут поставлены в конце следующего (2017-го – КР) года», – заявил Аксенов.

Сколько стоят Бахарев и его команда

Тем не менее, слова Сергея Аксенова пока никак не отразились на деятельности и зарплате подконтрольного России симферопольского градоначальника. Чтобы понять, во сколько работа Геннадия Бахарева и его ближайшего окружения обходятся налогоплательщикам, обратимся к официальным данным. Согласно информации, предоставленной Геннадием Бахаревым о своих доходах в 2014 и 2015 годах, его зарплата растет ежегодно на 20 тысяч рублей.

По итогам 2015 года Бахарев заработал 798,8 тысячи рублей. То есть его зарплата составляла 66,5 тысяч рублей в месяц с учетом всех доплат и надбавок. При этом средняя зарплата в организациях Симферополя на тот период составляла 26,7 тысячи рублей.

А в 2014-м годовой доход Геннадия Бахарева составил полмиллиона рублей, то есть 44 тысячи рублей в месяц.

Годовое содержание Геннадия Бахарева и его заместителей обходится городу как минимум в 4 миллиона рублей

Расширяется с годами и команда подконтрольного России градоначальника Симферополя. Если в 2014 году у него было четыре заместителя, то теперь – шесть. При этом первый заместитель – Сергей Круцюк – получает практически такую же зарплату, как и глава администрации.

В среднем по 50 тысяч рублей в месяц зарабатывали в 2015 году заместители главы администрации Анжела Николаенко, Тейфук Гафаров и Галина Александрова.

Во столько же обходилась работа теперь уже экс-заместителя Бахарева Эрнста Мавлютова, фото которого украшает чиновничью «стену позора» в центре города.

Самые низкие доходы по сравнению со всеми заместителями Бахарева указывал в 2015 году Юрий Тур – 37 тысяч рублей в месяц.

В целом работа Геннадия Бахарева и его заместителей обходится городу как минимум в 360 тысяч рублей в месяц, а годовое их содержание – в 4 миллиона рублей.